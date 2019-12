Bond: Daphne Deckers misbruikt haar bekendheid

Consumentenbond dient klacht in over misleidende reclame Chupa Chups lollies

De Consumentenbond vindt dat Daphne Deckers haar bekendheid misbruikt door ongezonde lollies bij kinderen aan te prijzen als gezond fruit. In de misleidende tv-commercial voor Chupa Chups vertelt Deckers dat deze lollies vruchtvlees bevatten en daarmee vergelijkbaar zijn met fruit. De bond heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Ook vindt de bond dat Daphne Deckers zich, als bekende Nederlander, niet moet lenen voor dergelijke reclames.

Een modelmoeder die snoep aanprijst als fruit: ongelooflijk maar waar. Dat is de conclusie van de Consumentenbond over het optreden van bekende Nederlander Daphne Deckers in een tv-commercial van Chupa Chups lollies. Zij wordt door veel Nederlanders gezien als voorbeeldmoeder, niet in de laatste plaats door haar vele publicaties over kinderen en opvoeding.

“Zomaar wat snoepen, dat doen we niet! Bij ons is het fruit!” vertelt Deckers in de spot. “Dit komt door de toevoeging van ècht vruchtvlees en er zit geen vet in”. Helaas vertelt ze niet wat er wel in die lolly zit. Een Chupa Chups bestaat voor maar liefst 82% uit suiker! En dat vruchtvlees beslaat in totaal slechts 3% van de hele lolly, waarbij tevens geldt dat door het verwerkingsproces dit vruchtvlees niet te vergelijken is met echt vruchtensap. Bovendien laat de suiker zich in het lichaam omzetten en opslaan als vet. Daphne Deckers werkt in de ogen van de Consumentenbond mee aan een zeer misleidende, mede op jonge kinderen gerichte, reclame.

In de discussies rond onder meer overgewicht wordt continue gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de consument. En die heeft hij natuurlijk ook. Maar het wordt de consument door de voortdurende stroom aan misleidende informatie wel heel erg moeilijk gemaakt om een gezonde keuze te maken. Dit geldt vooral jonge kinderen, die eerder te verleiden zijn.

Daarom wil de bond een verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Ook eist de bond van de overheid een verbod op de zogenoemde “gezondheidsclaims” op ongezonde producten, zodat bijvoorbeeld lollies voortaan niet langer “fruit” mogen worden genoemd.

De Consumentenbond heeft een klacht ingediend over de Chupa Chups reclame bij de Reclame Code Commissie. De bond wil dat Daphne Deckers zich niet meer leent voor dit soort reclames en heeft haar uitgenodigd te komen praten over het belang van consumenten dat zij met eerlijke informatie kunnen kiezen voor gezonde voeding, en de rol die zij daarbij als bekende Nederlander speelt.



Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl