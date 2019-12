23.000 steunbetuigingen voor prijzenstop in gasmarkt

Consumentenbond overhandigt reacties aan Vaste Kamercommissie EZ



De Consumentenbond overhandigt vanmiddag in de Tweede Kamer 23000 reacties van consumenten die boos zijn over de prijsstijgingen van gas. De Consumentenbond vindt dat de gasprijzen gemaximaliseerd moeten worden. Energie dreigt onbetaalbaar te worden als de energierekening volgend jaar minstens 10% duurder wordt. De duizenden steunbetuigingen geven aan dat consumenten het noodzakelijk vinden dat er een prijzenstop wordt ingesteld. De bond overhandigt de steunbetuigingen aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken (EZ) om de minister ertoe te bewegen in te grijpen in de gasmarkt.

Op de energierekening heeft gas het grootste aandeel. Hier wordt ook de grootste prijsstijging verwacht. Doordat concurrentie op de gasmarkt ontbreekt, gaat de prijs niet omlaag. Energiebedrijven kopen hun gas in bij de Gasunie. Dat is tot nu toe in de praktijk de enige producent en aanbieder van gas. De prijs van gas stijgt en consumenten moeten de rekening betalen. In de niet-geliberaliseerde energiemarkt zorgde de minister voor betaalbare prijzen. Sinds de vrije gas- en stroommarkt laat de minister de prijzen over aan de markt en grijpt hij niet in. Voor de Consumentenbond is deze passieve houding onbegrijpelijk omdat er op de gasmarkt geen marktwerking is.

De Consumentenbond vindt de gevolgen hiervan onacceptabel. De betaalbaarheid van energie komt hiermee in het geding. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 13% van de huishoudens in 2003 moeilijk rond kwam en onvoldoende geld had voor noodzakelijke uitgaven. Voor primaire levensbehoeften zoals gas, water en licht bleken de huishoudens betalingsachterstanden te hebben. De bond wil daarom dat minister Brinkhorst van EZ ingrijpt in de gasmarkt door prijsregulering van de productie. Totdat er echte concurrentie is geregeld in de gasmarkt moet de minister met deze maatregel zorgen voor een betaalbare energierekening.

De actie van de Consumentenbond “Stop prijsstijging in de energiemarkt!” startte 18 november 2004. In twee weken verzamelde de bond duizenden reacties. Dat is een krachtig signaal van duizenden consumenten die vrezen voor onbetaalbare energie. De Consumentenbond heeft minister Brinkhorst eerder schriftelijk gevraagd een prijsmaximum in te stellen. Om dit verzoek kracht bij te zetten overhandigt de bond de handtekeningen aan de Tweede Kamer. De bond voelt zich in zijn eisen gesterkt door de duizenden steunbetuigingen.

