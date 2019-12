Besparing door elektronische werkgeversverklaring

Per 1 januari 2004 worden de personeelsgegevens door het UWV elektronisch verstuurd. Dat levert de ziekenfondsen jaarlijks 10 miljoen euro en de werkgevers 20 miljoen euro op. Het papieren ‘ziekenfondskaartje’, met gegevens van de werknemer van een organisatie, is daarmee verleden tijd.

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld overschrijding van de loongrens, moet de werkgever nog wel rechtstreeks melding doen aan het ziekenfonds. Ook moet de werkgever zijn personeel goed informeren over het ingaan of beëindigen van een ziekenfondsverzekering en de bijbehorende rechten en plichten.



Het UWV geeft verschillende brochures uit, die via de site zijn te bestellen, maar ook te downloaden. Alles over bijvoorbeeld de (verplichte) verzekering voor de Ziektewet, WAO en WW vindt u in deze brochure.