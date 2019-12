Prijs koopwoning bijna drie procent gestegen

In 2002 is de prijs van de gemiddelde koopwoning 2,7% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). In het laatste kwartaal van 2002 kostte een doorsnee woning 211.000 euro. De prijsstijging in 2003 ligt 1% boven de inflatie en valt mee gezien de verwachte terugslag op de huizenmarkt. NVM spreekt dan ook van een zachte landing.

Mogelijk zijn de verkopen in het laatste kwartaal van 2003 gunstig, omdat mensen rekening hielden met de bijleenregeling per 1 januari 2004. Door die regeling zijn mensen verplicht bij de koop van een nieuwe woning de overwaarde uit hun vorige huis te gebruiken.

Bij het aanhouden van de economische recessie zal de huizenmarkt stabiel blijven. Zodra de economie zich weer gaat herstellen zijn volgens de NVM weer nieuwe prijsstijgingen te verwachten. Dat is het gevolg van een gebrek aan beschikbare nieuwbouwwoningen.

Meer informatie vindt u in het uitgebreide persbericht. Daar vindt u ook specifieke informatie over alle kwartalen van 2003, uitgesplitst per regio.