Gezocht: mensen die willen wisselen van bank

Sinds 1 januari bieden Nederlandse banken een overstapservice. Wisselt u van bank, dan wordt een aantal zaken automatisch geregeld, zoals:

betalingen ten gunste van je oude rekening worden op de nieuwe rekening gestort

automatische incasso’s worden gedurende 13 maanden doorgeleid naar het nieuwe rekeningnummer

U krijgt van uw periodieke overboekingen een overzicht van uw oude bank, zodat u deze weer bij uw nieuwe bank kunt laten ingaan. Dit geldt overigens niet voor periodieke overboekingen via internet, deze moet u zelf overzetten.

Andere zaken die ook niet bij de overstapservice zijn inbegrepen zijn het verkrijgen van nieuwe bankpassen, credit cards en bijvoorbeeld elektronisch betalen via een internet bankrekening. Dit moet nog zelf worden geregeld (opzeggen en opnieuw aanvragen bij de nieuwe bank).

Voor een onderzoek zijn we op zoek naar mensen die willen wisselen van bank.

Wij zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen tijdens het overstappen, zowel positieve als negatieve. Wat kwam er allemaal bij kijken, hoe reageerde de (oude/nieuwe) bank? Hoe lang duurde het voordat alles overgezet was? Is de 'nieuwe' bank hierbij behulpzaam?

Graag uw aanmelding o.v.v. “wisselen van bank” naar tveerden@consumentenbond.nl of naar: Consumentenbond, Afdeling Onderzoek, t.a.v. T. van Eerden, Antwoordnummer 2259, 2502 VB Den Haag,

Het onderzoek start in april.