Consument voorzichtiger met geld

De consument is in 2003 voorzichtiger geworden met geld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorig jaar is 11.9 miljard euro meer gespaard dan in 2002. Deze stijging van 30 procent kwam tot stand ondanks de versobering van de bedrijfsspaarregeling.

Consumenten leenden vorig jaar 3 procent meer dan in 2002. Deze stijging van de uitstaande schuld is echter minder groot dan gemiddeld over de afgelopen 10 jaar. Ook de roodstand op betaalrekeningen steeg minder snel dan voorgaande jaren.

In 2003 bedroeg het totale spaartegoed 185 miljard euro, wat neerkomt op 26 duizend euro per huishouden. Gemiddeld had een huis vorig jaar een schuld van 2400 euro op consumptieve kredieten. De roodstand bedroeg eind december 2003 gemiddeld 900 euro per huishouden.

Meer cijfers vindt u in dit persbericht van het CBS.