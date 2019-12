Consumpties tijdens lunchtijd voortaan onbelast

Werkgevers mogen de consumpties van hun werknemers tijdens de lunch voortaan belastingvrij verstrekken en vergoeden. Staatssecretaris Wijn van Financiƫn heeft tot deze vrijstelling besloten.

Tot nu toe waren consumpties als koffie, thee en automaatsoep alleen vrijgesteld van loonheffing als deze buiten de pauzes en onder werktijd werden verstrekt. In de praktijk bleek de controle daarop te omslachtig.

De vrijstelling geldt overigens niet als de werkgever alleen consumpties tijdens de lunchtijd vergoedt of verstrekt, of als het gaat om consumpties buiten werk- of lunchtijd. Ook mogen de consumpties geen maaltijd vormen, omdat deze anders als een vorm van loon kunnen worden gezien.