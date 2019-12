Meeste werknemers rond 60e met pensioen

De meeste werknemers gaan momenteel rond hun 60e met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).



Wel nam in de periode 1997-2003 de arbeidsdeelname van ouderen toe. Dat geldt vooral voor de 55-59 jarigen.



Vanaf 58 jaar gaan veel werknemers met pensioen, prepensioen of VUT, met een piek rond de 60 jaar. Dan daalt ook het aantal werkenden scherp. Zo had 51 procent van de mannen van 59 jaar in 2001 een baan als werknemer in loondienst, en van de mannen van 61 jaar nog maar 25 procent.



Meer informatie vindt u op de website van het CBS.