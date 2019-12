Proef: oudere vrijwilliger geen sollicitatieplicht

Het UWV gaat een proef beginnen waarbij oudere werklozen met een WW-uitkering die vrijwilligerswerk verrichten, vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. De werklozen moeten minstens 57,5 jaar oud zijn en per week tenminste 20 uur vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten.

De proef wordt gehouden in Groningen, Friesland, Drenthe, Rijnmond, Zeeland en West-Brabant. Doel is om te kijken of de vrijstellingsregeling in de praktijk haalbaar en uitvoerbaar is en onder welke voorwaarden.

Werklozen die in aanmerking willen komen, moeten voor 1 januari 2004 al een WW-uitkering hebben ontvangen. De proef loopt tot 1 oktober 2004. Vanaf half mei zullen de eerste aanvragen in behandeling worden genomen.