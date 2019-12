Informatie-verzoeken aan BKR fors gestegen

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn vorig jaar fors meer informatie-verzoeken binnengekomen. In totaal heeft het BKR aan financiƫle dienstverleners en aanbieders van mobiele telefonie bijna 15,5 miljoen keer gegevens verstrekt. In vergelijking tot het jaar daarvoor is dat een stijging van 11,5%, zo blijkt uit het jaarverslag.

De verstrekte informatie betrof het leen- en aflosgedrag van circa 8,4 miljoen mensen. Vorig jaar steeg ook het aantal mensen dat de eigen gegevens opvroeg met 28% tot 68.000. Op vertoon van legitimatie en het betalen van 4,50 euro kan de consument bij elke bank in Nederland zijn BKR-gegevens opvragen. Het BKR heeft geen directe verklaring voor de toegenomen informatie-verzoeken.

Bij het BKR zijn niet alleen mensen bekend met betaalproblemen. Wie een krediet heeft, zoals een kredietlimiet op de betaalrekening, een credit card of een flexibel krediet, is bij de instelling in Tiel bekend. Had het BKR in 1999 nog 11 miljoen kredieten geregistreerd staan, in 2003 was dat aantal gestegen naar 16,7 miljoen.