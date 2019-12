AFM: werkwijze beleggingsfondsen schiet tekort

De werkwijze van beleggingsfondsen schiet op belangrijke gebieden tekort, waardoor de belangen van beleggers worden geschaad. Dat concludeert de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) in een rapport over beleggingsinstellingen.

Hoewel er geen grove misstappen zijn geconstateerd zoals eerder in de Verenigde Staten, presteren beleggingsfondsen onvoldoende als het gaat om transparantie en zorgvuldigheid van procedures. Het gaat daarbij onder meer om de kostenverrekening, de prijsvorming en de interne controle.

Om de belangen van beleggers beter te waarborgen stelt de AFM de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen in. Deze commissie moet binnen zes maanden met aanbevelingen komen die de sector kunnen verbeteren.

Het rapport is via de AFM-site in PDF-formaat te downloaden.