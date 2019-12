Belastingparadijzen gaan spaartegoeden belasten

Per 1 januari 2005 gaan belastingparadijzen als Zwitserland, Andorra, Liechtenstein en de Nederlandse Antillen belasting heffen over Europese spaartegoeden. Door het akkoord met de Europese Unie gaan deze landen een bronbelasting opleggen van 35 procent. Dit geld vloeit terug naar het land waar het spaargeld vandaan komt.

Luxemburg en Zwitserland hebben bedongen dat hun bankgeheim in tact blijft, ook als Zwitserland lid wordt van de Schengen-zone. ‘Schengen’ is het verdrag van vrij verkeer van personen en goederen, waaraan ook niet EU-landen kunnen deelnemen.

Behalve België, Luxemburg een Oostenrijk gaan de EU-landen elkaar vanaf 1 januarijanuri informeren over banktegoeden die Europeanen in andere EU-landen hebben. Deze spaarrichtlijn wordt op 3 juni door de Europese ministers van Financiën bekrachtigd.

Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën zal het akkoord in 2006 de schatkist zo’n zeventig miljoen euro opleveren. In de jaren erna kan dat bedrag oplopen tot zeker 100 miljoen euro, zo is de verwachting.