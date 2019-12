Pensioenfondsen hebben recordbedrag aan aandelen

De waarde van het aandelenbezit van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2004 gestegen tot een recordbedrag van 242 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het eerdere record van 237 miljard euro stamt uit het derde kwartaal van 2000. Daarna daalden de koersen zo sterk dat het vermogen van veel pensioenfondsen in 2003 tekort schoot om aan de gestelde verplichtingen te voldoen. Toezichthouder PKV eiste daarop dat de gaten werden opgevuld.

Het lijkt een paradox, maar de fondsen kochten daarop in 2003 voor 23 miljard euro aan nieuwe aandelen. Vier kwartalen van koersstijgingen hebben nu tot een recordhoogte geleid.

In totaal is nu voor 513 miljard euro opzij gelegd voor de pensioenen in Nederland. Naast aandelen gaat het daarbij om obligaties (194 miljard euro), onroerend goed, onderhandse leningen en woninghypotheken.

Ook de verzekeraars doen het goed op de beurs. Het totale bezit van verzekeraars is in het eerste kwartaal van 2004 gegroeid met 22 miljard naar bijna 316 miljard euro. Het bezit in aandelen en obligaties het meest toegenomen.