Sterpolis gaat op in Interpolis

Per 1 september wordt de afdeling schadeverzekeringen van Sterpolis opgeheven. De polissen worden over een periode van een jaar overgeheveld naar Interpolis, waarmee Sterpolis feitelijk ophoudt te bestaan.

In eerste instantie zullen de premie en voorwaarden van Sterpolis gewoon van kracht blijven. Is de premie van Interpolis lager of de voorwaarden beter, dan gelden die voorwaarden of premie.

Voor de autoverzekeringen geldt dat zolang de auto verzekerd blijft, de premies van Sterpolis gelden. Koopt u echter een nieuwe auto dan gaan de premies en voorwaarden van Interpolis gelden. Bij een opstalverzekering gebeurt dat na de herwaardering van de verzekerde woning (eens in de vijf jaar).

Willen verzekerden niet over naar Interpolis, dan kunnen ze met onmiddellijke ingang van de verzekering af.