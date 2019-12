Provisies en banden tussenpersonen openbaar

Tussenpersonen moeten in de toekomst hun klanten vertellen hoe ze beloond worden en of ze bij een verzekeraar of bank in dienst zijn. Dat heeft het kabinet besloten.

Het komt regelmatig voor dat adviseurs zich niet laten leiden door een goed advies aan de klant, maar door de provisie die ze van de bank of verzekeraar krijgen. Zie daarvoor onderstaand Geldgids-artikel (PDF) uit september 2003, getiteld “De jacht op provisie”.

Ook zijn sommige adviesketens in handen van financiële instellingen die zo meer van hun producten willen afzetten. Die afhankelijkheid wordt vaak niet aan de klant gemeld.

De gedragscode die de financiële instellingen zelf eerder opstelden wil het kabinet opnemen in de nieuwe Wet financiële dienstverlening.