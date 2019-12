Op de vuist met de fiscus?

In een groot deel van Nederland kunt u een conflict met de Belastingdienst wellicht met mediation oplossen. Bij deze manier van conflictoplossing proberen de strijdende partijen samen tot een oplossing te komen, begeleid door een mediator. Uit de praktijk blijkt dat beide partijen zich meer gebonden voelen aan de uitkomst. Bovendien is mediation vrijwel altijd goedkoper dan een juridische procedure, en een stuk sneller.

Voorlopig gaat het om een proef in Limburg, Oostbrabant, Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Noord-Holland (of, om precies te zijn, in de belastingregio’s Limburg, Oostbrabant, Noord en Holland-Midden en de douaneregio Noord). Het initiatief ligt bij de Belastingdienst, maar u kunt altijd aangeven dat u voor de proef in aanmerking wilt komen.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van mediation is dat beide partijen de oprechte intentie hebben de zaak samen op te lossen. Lukt dat niet, dan blijft een gang naar de rechter mogelijk.