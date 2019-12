Cola light tegen voedselvergiftiging

[bovenplaatje:rechts]De Universiteit Wageningen berichtte onlangs dat cola light ziektekiemen als salmonella en shigella kan doden. Waarschijnlijk gaat het fosforzuur in cola light de bacteriƫn te lijf, want gewone cola helpt niet. De suiker in gewone cola beschermt de ziektekiemen tegen het fosforzuur.

Vooral vakantiegangers worden geconfronteerd met voedselvergiftiging. Dagenlange diarree en misselijkheid is het gevolg. Oorzaken van voedselvergiftiging zijn bijvoorbeeld vliegen, die graag op uitwerpselen zitten en daarna met de vieze pootjes op menseneten landen.

Bron: dokterdokter.nl