Vaccinatie tegen hepatitus A

[bovenplaatje:rechts]Gaat u naar het Middellandse Zeegebied deze zomer? En houdt u van het eten van schelpdieren? Overweeg dan u te laten inenten tegen het hepatitus A-virus.

Bijna 40% van alle mosselen uit de Middellandse Zee is besmet met het hepatitus A-virus. Dit virus veroorzaakt geelzucht, een leverstoornis. Mogelijke symptomen van hepatitus A zijn:

Ineens opkomende koorts

Gevoel van onbehagen

Verlies van eetlust

Misselijkheid of buikpijn

Geelzucht in de volgende dagen (gele huid, maar het haar kan ook geel verkleuren)

Moeheid.

Meestal verdwijnen deze symptomen in 10 tot 30 dagen. In ernstige gevallen is ziekenhuisopname noodzakelijk.

Hepatitus A wordt veroorzaakt door het eten of drinken van met menselijke ontlasting besmet water of voedsel. Opletten met het eten van weekdieren dus. Bij een groot deel gaat het om mensen die op vakantie zijn geweest in een (sub)tropisch gebied. Een inenting is daarom dringend geadviseerd. Laat u tijdig (tot twee weken voor vertrek) informeren door huisarts of GGD.

Bron: Vacciweb.be