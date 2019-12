Afronden eurocent landelijk doorgevoerd

Winkels, de horeca en benzinestations in Nederland mogen vanaf 1 september 2004 contante betalingen op vijf eurocent afronden. De resultaten van de afrondingsproef in Woerden die van eind april tot begin juni is gehouden waren zo positief, dat de afronding nu in heel Nederland kan worden overgenomen.

De afronding geldt alleen voor het totaalbedrag dat bij de kassa wordt afgerekend en niet voor elektronische betalingen via pinpas, chipknip of creditcard. Munten van 1 en 2 cent mogen niet geweigerd worden omdat ze een wettig betaalmiddel blijven. Wel zijn winkeliers en andere ondernemers niet langer verplicht de munten als wisselgeld terug te geven.

De proef in Woerden was georganiseerd door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waarin ook de Consumentenbond deelneemt. Naast een toename van het betaalgemak verwacht het MOB dat de kosten van het betalingsverkeer met ongeveer 30 miljoen euro zullen dalen.

