Harde maatregelen gewenst voor gezondere voeding

Consumentenbond ziet geen heil in softe aanpak overheid en bedrijven



Verbied reclame voor ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen! Zorg dat fabrikanten geen onnodig vet en suiker in hun producten stoppen! Verbied gezondheidsclaims op ongezonde producten! Zorg dat supermarkten met hun aanbod en winkelindeling de gezonde keuze makkelijker maken! Een greep uit de eisen die de Consumentenbond vandaag heeft overhandigd aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid en aan de woordvoerders Volksgezondheid uit de Tweede Kamer.



Steeds meer mensen lijden aan voedingsgerelateerde ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en darmkanker. 40% van de Nederlanders kampt met overgewicht en een op de acht kinderen is te zwaar. De overheid en het bedrijfsleven willen deze enorme bedreiging voor de volksgezondheid aanpakken met meer voorlichting. De Consumentenbond verwacht hiervan geen resultaat en eist harde (wettelijke) maatregelen. Vandaag heeft de bond zijn campagne ‘bond kiest gezond’ afgetrapt met de overhandiging van zeven eisen aan minister Hoogervorst (VWS). Bovendien heeft de bond de vaste kamercommissie Volksgezondheid opgeroepen om zijn pleidooi voor harde maatregelen te steunen.

De maatregelen moeten er toe leiden dat consumenten kunnen kiezen uit een ruimer aanbod van betaalbare gezonde producten in winkels, in school- en sportkantines, op stations enzovoort. Ook moeten consumenten in een oogopslag kunnen zien of ze te maken hebben met een gezond product. De constante verleiding om ongezond te eten moet worden ingeperkt door een verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen en door juist gezond eten te promoten. Bovendien moet misleiding worden tegengegaan, onder andere door een verbod op het gebruik van gezondheidsclaims op ongezonde producten.

Op www.bondkiestgezond.nl staat uitgebreide informatie over de campagne van de Consumentenbond.



