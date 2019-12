Betaald muziek downloaden

De tijden van geen muziek thuis, jukebox in het café, bandrecorder, elpee, cassetterecorder en cd-speler liggen (bijna) achter ons. Muziek hangt tegenwoordig nauw samen met de pc, internet, on line shoppen en afspelen op een drager naar keuze.

Muziek slaan we op in een bestandsformaat dat versturen via internet mogelijk maakt. Een nummer op een audio-cd - in CDA-formaat - neemt te veel ruimte in beslag. Een nummer mag vaak niet meer dan 5 MB groot zijn. Daarvoor is het comprimeren van muziek nodig, in bestandsformaten die MP3, WMA en AAC heten.

Programma’s op uw computer kunnen MP3, WMA en AAC-bestanden afspelen. Ook mp3-spelers kunnen dat. Branden op een cd-rom is een andere mogelijkheid. Uw mp3’tjes zijn dan te beluisteren op bijvoorbeeld uw autoradio, dvd-speler of draadloos via uw stereoset.

Welke MP3-speler past het beste bij u?

Twaalf muzieksites

De Consumentenbond testte twaalf muzieksites waar tegen betaling muziek gekocht kan worden. We hebben gelet op hoe uitgebreid de collecties zijn, op gebruiksgemak, de vormgeving van de sites, reclame en op het meesturen van spyware.

We hebben bij alle sites gezocht naar dezelfde vijftig nummers, onderverdeeld in jazz, hitparade, pop en klassiek. In onze collectie kwamen ook wat Nederlandstalige nummers voor. Sites die nog niet in Nederland actief waren, scoorden hierdoor vaak lager.

Bij één aanbieder troffen we slechts zeventien van "onze" nummers aan, terwijl er honderdduizenden nummers in het bestand van deze aanbieder staan. Een andere aanbieder, die zich op Nederland richt, scoorde slechts zestien van de vijftig nummers.

Betalen kan op abonnementsbasis, vooraf of per sessie. Vooraf betalen betekent dat u een bedrag "stort": uw krediet. U kunt vervolgens nummers kopen en zodra uw krediet op is, wordt u verzocht bij te storten. Per sessie betalen betekent dat u alle bestelde nummers tijdens één internetsessie aan het eind afrekent. Een abonnement houdt in dat u zich verbindt aan een site. Uw abonnementsgeld staat voor een aantal nummers dat u mag afnemen.

De kwaliteit van muziek op internet wordt uitgedrukt in kilobit per seconde (kbps), oftewel de "bitrate". Hoe hoger het getal, des te beter de kwaliteit. Minimaal is een kwaliteitsniveau van 128 kbps. Dat bieden alle sites. Bij een viertal sites kan de kwaliteit hoger zijn, maar u weet niet bij welke nummers. Bij één aanbieder kunt u kiezen voor een hogere kwaliteit, tot 320 kbps. Bedenk wel dat nummers van een hogere kwaliteit ook meer ruimte (MB’s) in beslag nemen.

Sommige aanbieders leggen beperkingen op aan wat u met de gekochte muziek mag doen. Let daarom op wat uw rechten zijn na aanschaf van een nummer. Slechts enkele malen branden en kopiëren zijn gangbare beperkingen, ook al heeft u betaald voor de muziek die u downloadt.

Gratis?

Muziek downloaden van internet staat in de belangstelling door de mogelijkheid van gratis downloaden. Via bepaalde computerprogramma’s zoekt u naar uw favoriete muziek. Zo’n programma kijkt bij iedereen die muziek via zijn pc beschikbaar stelt of uw nummer er tussen staat. Op deze manier gratis muziek zoeken en downloaden mag in Nederland. Zelf muziek beschikbaar stellen mag echter niet. Wanneer u via zo’n programma zoekt en u wilt de muziek op uw pc niet publiceren, schakel dan de optie "delen met anderen" uit.

Voor gratis betaalt u een prijs. De kans dat u spyware oploopt is groot, het gekozen nummer kan van slechte kwaliteit zijn en de artiest verdient er niks aan. En gratis downloaden geeft een nare bijsmaak. Wanneer u zelf geen muziek beschikbaar stelt, maar wel illegaal geplaatste muziek gratis naar uw computer haalt, meet u toch met twee maten. De Consumentenbond keurt gratis downloaden niet af.

Gratis downloaden mag in Nederland, ook al ontvangt de rechthebbende niks. Het grote probleem was dat er geen goed alternatief bestond. De muziekindustrie maakte vooral werk van het tegengaan van gratis downloaden. In onze ogen moeten ze hun energie juist steken in het zelf ontwikkelen van goede alternatieven.

Het lijkt erop dat de industrie dat nu zelf ook inziet, want het aantal websites waar u tegen betaling muziek kunt kopen, groeit. Er begint nu enige keus te ontstaan.

Dit artikel is een bewerking van "Internet liedjeswinkels" uit de Digitale Consument, november/december 2004.