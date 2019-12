CCI enquête niet van Consumentenbond

Ieder jaar vinden duizenden consumenten de vragenlijst van het Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) in hun brievenbus. Veel mensen bellen de Consumentenbond als ze de vragenlijst hebben ontvangen, omdat ze denken dat wij de afzender zijn. Dat is niet het geval, deze enquête is van het CCI en niet van de Consumentenbond.

De enquête heeft een commercieel doel, namelijk om fabrikanten en dienstverleners te helpen hun producten en diensten beter op uw wensen af te stemmen. Het effect van het invullen van de vragenlijst is dat u bestookt wordt met informatie, brochures, folders en aanbiedingen van allerlei producten. Indien u daarvan verschoond wilt blijven dan kunt u beter de CCI enquête niet invullen. U kunt zich op de website van www.infofilter.nl aanmelden om commerciële boodschappen per post, telefoon (vast en mobiel), sms en e-mail tegen te gaan. De bedrijven die zijn aangesloten bij www.infofilter.nl houden zich daar ook aan.