Ex-WAO’er houdt half jaar recht op uitkering

WAO’ers die weer aan het werk gaan, houden voortaan nog een half jaar recht op hun uitkering. Zij hoeven nu niet meer bang te zijn dat ze hun uitkering verliezen als ze het eerste half jaar opnieuw met dezelfde klacht uitvallen.

De regel geldt overigens niet als de ex-WAO’er precies hetzelfde werk is gaan doen waarvoor hij of zij arbeidsongeschikt is verklaard.

Volgens het UWV zijn ex-WAO’ers vaak bang dat ze een baan niet aankunnen. Om hen over de streep te krijgen hebben ze nu de garantie dat een herbeoordeling op arbeidsongeschiktheid pas na zes maanden plaatsvindt.