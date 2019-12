Home

2004 Financiële moeilijkheden Grandair Tours BV Nieuws| Gepubliceerd op:4 oktober 2004

Grandair Tours BV heeft op 30 september bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) aangegeven in financieel zwaar weer te verkeren. SGR heeft hierbij te kennen gegeven alle reizigers die bij Grandair Tours BV hebben geboekt, en nog niet zijn afgereisd, het vooruitbetaalde reisgeld terug te betalen.



SGR heeft toegezegd dat reizigers die direct bij Grandair Tours BV hebben geboekt, een brief te sturen waarin staat beschreven hoe u moet handelen om uw reisgeld geretoruneerd te krijgen. Hierbij is het belangrijk de "akte van cessie" in te vullen en te retourneren. Ook moet u als bijlagen uw boekingsbevestiging en uw bewijzen van betaling (dagafschrift, originele pinbon, kwitantie) meezenden.



De SGR streeft ernaar de claim binnen drie werkdagen na (complete) ontvangst ervan uit te betalen. De organisatie verzoekt reizigers dringend geen betalingen meer aan Grandair Tours BV te doen. Betalingen gedaan na 2 oktober 2004 worden niet meer door SGR gehonoreerd. Als u via een reisbureau een reis bij Grandair Tours heeft geboekt, kunt u het beste eerst contact opnemen met dit bureau over de afwikkeling van uw claim. SGR informeert de reisbureaus over de gang van zaken. Voor mensen die intussen op vakantie zijn met een Grandair Tours-vakantie is er goed nieuws. SGR zorgt ervoor dat deze mensen weer thuis komen.