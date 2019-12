'Geen vet' in dropjes is onzin

En dat is volgens ons niet zo, want reguliere drop bevat geen vet. Wel veel suiker trouwens, maar dat zet de fabrikant natuurlijk liever niet in grote letters op zijn verpakking.De Consumentenbond is voor eerlijke informatie en aangezien de informatie '0% vet' bij drop daar niet onder valt, dienden wij begin 2005 een klacht in bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Die heeft ons onlangs in het gelijk gesteld en heeft aangegeven 'passende maatregelen' richting Katja ondernomen te hebben.

