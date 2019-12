Prestaties NS in 2005 ver onder de maat

De Consumentenbond vindt het een slechte zaak dat de NS er maar niet in slaagt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, maar wel keer op keer onhaalbare afspraken maakt met de overheid. Bovendien worden wel elk jaar de prijzen maximaal verhoogd.

Hoewel in 2005 meer mensen de trein genomen hebben (4%), is de kwaliteit van de dienstverlening fors afgenomen. Dat blijkt uit de door NS zelf bekend gemaakte cijfers, maar ook uit de waarderingscijfers van de klant: met name stagneren de rapportcijfers voor prijs-kwaliteitverhouding, informatie bij verstoringen en op tijd rijden. Deze liggen al jaren op een veel te laag niveau.

De NS wijt de problemen onder andere aan achterstallig onderhoud, computerstoringen, het weer en zelfs aan de reiziger, maar niet aan zichzelf. De bond vindt dat de NS zo langzamerhand eens de hand in eigen boezem moet steken en zich dient af te vragen wat ze zélf verkeerd doet. Intussen staat de reiziger met lege handen, want een alternatief is er voor velen niet.

Koppelen prijs en kwaliteit

De enige remedie is volgens de Consumentenbond het koppelen van de prijs van het spoorkaartje aan de kwaliteit van de dienstverlening. Blijft deze achter, dan mag ook de prijs niet omhoog. In ‘normale’ markten waar wel concurrentie is, werkt dit principe tenslotte al jaren.

