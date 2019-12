Kwaliteit prints van navulinkt loopt sterk uiteen

<img height="200" alt="" src="/images/algemeen/digitaleconsumentjan150.jpg" width="158" align="left" border="0">Een setje merkinkt kost al snel €50. Alternatieven zoals de klooncartridge, zelf bijvullen of navullen in de winkel zijn beduidend goedkoper. De prints die de Consumentenbond in deze test maakte met originele inkt geven over het algemeen de beste kwaliteit, maar voor wie niet al te kritisch is vormt de in het inktstation nagevulde cartridge een prima en betaalbaar alternatief.

Cartridges niet volledig gevuld

Het meest opvallende uit de test is dat winkels de cartridges vaak niet volledig navullen, in tegenstelling tot wat zij beloven. 70% van de cartridges uit de test bleek niet volledig nagevuld, in één geval zelfs maar voor de helft. De kwaliteit van de kleur van de prints met navulinkt loopt flink uiteen. Bij de slecht scorende prints was er sprake van een duidelijke verschuiving van kleur (bijvoorbeeld te geel of te groen).

Merkfabrikanten zijn tegen het navullen en beweren dat de kwaliteit van de prints niet te garanderen is. De Consumentenbond vindt uit milieuoogpunt dat navullen wel moet worden toegestaan. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het printen er een stuk goedkoper door wordt. In 2002 is in het Europees Parlement een motie aangenomen die verbiedt dat bedrijven maatregelen nemen die het navullen tegengaan. Deze beslissing is nog niet uitgewerkt in wetgeving. De Consumentenbond wil dat deze wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Daarnaast verwacht de bond van de winkels dat als zij de klant laten betalen voor een volle nagevulde cartridge, deze ook volledig is gevuld.

