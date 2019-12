Europese Hof wijst eisen luchtvaartbranche af

Het Europese Hof heeft bepaald dat de Europese regels, die luchtreizigers meer rechten geven, niet in strijd zijn met de wet en evenmin met het evenredigheidsbeginsel. Het gaat hier om opvang en compensatie bij overboeking, annulering en langdurige vertraging. De zaak was aangespannen door de overkoepelende luchtvaartmaatschappijen.

Verzet

Sinds februari is de Europese luchtreiziger beter beschermd. De luchtvaartsector was fel tegen en vocht de nieuwe regeling aan. Volgens de sector is de regeling in strijd met internationale luchtvaartverdragen en onredelijk, gezien de hoogte van de bedragen in relatie tot de ticketprijzen. Verder vond de sector het niet redelijk dat ze moest opdraaien voor situaties waar men geen invloed op heeft, zoals weersomstandigheden. Het Hof heeft deze bezwaren dus terzijde gelegd.

Wanpraktijken

Ook volgens de Consumentenbond zijn de argumenten van de luchtvaartsector niet steekhoudend. De regeling is opgezet om wanpraktijken zoals overboeking en annuleringen op het laatste moment tegen te gaan. De uitspraak van het Hof is dus goed nieuws voor consumenten.

