Uitslag prijsvraag nutteloos cadeau

Verder bleek dat het geven van verzorgende producten niet altijd makkelijk scoren is. Zo ontving iemand die bekendstaat om haar fraaie steile haar een hairstraightner, bedoeld om krullen glad te strijken.

Haarloze shampoo

Een man uit Amersfoort, al jaren zo kaal als een biljartbal, kreeg van zuslief een verzorgingssetje met daarin een flacon Gel Extra Strong (voor langdurige fixatie).

In de categorie leuke gadgets viel de doucheradio op die niet goed tegen vocht kan. Een lezeres uit Valkenburg probeerde er nog met schudden, slaan en drogen weer wat leven in te krijgen, helaas. Gelukkig was het gedicht beter, verzucht ze.

In Zeeland had de Kerstman klaarblijkelijk een pesthumeur. Bij een inzender die niet echt dol op kersttoestanden is en niet van stropdassen houdt, viel toch een strop in de schoen: met olijke kerstfiguurtjes.

Kijk hieronder voor foto's van de meeste nutteloze cadeaus.

Klik op het plaatje voor een vergroting <img height="47" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/cadeau_straightener_klein.jpg" width="50" border="0"> <img height="38" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/cadeau_oorschraper_klein.jpg" width="50" border="0"> <img height="38" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/cadeau_radio_klein.jpg" width="50" border="0"> <img height="67" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/cadeau_das_klein.jpg" width="50" border="0"> Hair- straightener Oor-smeer verwijde-

raar Douche- radio Kerstdas

