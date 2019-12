Nieuwe dienstregeling NS 2007 nog geen echte kwaliteitssprong

Met de nieuwe dienstregeling verdwijnt de sneltrein, die samengevoegd wordt met de intercitytrein, die daardoor op diverse trajecten vaker zal stoppen. Dat leidt, samen met het 'oprekken' van rijtijden, tot voor reizigers de treinreis op een aantal verbindingen langer zal gaan duren.

Volgens de NS vormen vooral de beperkingen van de infrastructuur een belemmering om te komen tot hogere frequenties en snellere verbindingen. De consumentenorganisaties in het Locov willen graag weten om welke knelpunten het dan gaat. In februari zullen de consumentenorganisaties advies uitbrengen aan de NS, die later dit jaar een besluit neemt.

Lees ook

Persbericht Treindienstregeling 2007: onvoldoende verbetering - 18 januari 2006

Nieuwsbericht Prestaties NS in 2005 ver onder de maat - 5 januari 2006

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief