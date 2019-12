De conclusie van de Consumentenbond dat een meerderheid van alle reisbureaus onvoldoende scoort bij het geven van advies is rechtmatig. En het onderzoek, dat aan deze conclusie ten grondslag ligt, is bovendien zorgvuldig uitgevoerd.

Deze uitspraak deed het gerechtshof Den Haag in een hoger beroep dat de Consumentenbond had aangespannen tegen de hoofdredacteur van het blad Reisrevue, alsmede reisorganisatie Franchise For All bv (All Star Travel) en reisbureau Internoord. Deze partijen hadden eerder gelijk gekregen in een kort geding tegen de bond.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn 220 reisbureaus bezocht van in totaal elf reisketens. De onderzoekers deden zich voor als klant en vroegen advies voor een safarivakantie. Slechts 27% van de onderzochte reisbureaus scoorde een voldoende in dit onderzoek. Een bedroevend resultaat volgens de bond, juist omdat reisbureaus zich van het internet moeten onderscheiden door deskundig advies te geven.

Zorgvuldig

Het hof spreekt van een representatief en zorgvuldig onderzoek. In de betreffende Reisgids van de bond staat precies uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en waar op is gelet. Klik hier om de resultaten van het onderzoek van destijds te bekijken.

Lees ook

Het volledige persbericht Consumentenbond wint hoger beroep reisbureaus