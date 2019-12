Vergeet niet oude zorgverzekering op te zeggen

Veel consumenten overwegen om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Het aanmelden bij een nieuwe verzekeraar betekent echter niet dat de oude verzekering automatisch wordt beëindigd. Wie gaat switchen, moet uiterlijk 28 februari de oude verzekering hebben opgezegd.

Aanbod weigeren

Iedereen heeft van zijn oude verzekeraar een aanbod gehad. Wie wil overstappen naar een andere verzekeraar, moet dit aanbod expliciet weigeren om te voorkomen dat de verzekering na 1 maart gewoon doorloopt. Als de nieuwe verzekeraar een opzegservice heeft waarbij deze de oude verzekeraar informeert over de overgang, is het verstandig in de gaten te houden of dit daadwerkelijk gebeurt.

Dubbele verzekering

Niet opgezegd betekent dat de verzekering tot het einde van het jaar doorloopt. Dan bestaat bovendien het risico van dubbele verzekering, want ook de nieuwe verzekering is van kracht. De Consumentenbond vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat verzekerden straks dubbel verzekerd zijn.

Lees ook

Consumenten moeten langer zorgverzekering kunnen opzeggen (22 februari 2006)

Dossier Zorgverzekeringen 2006



Meldpunt

Wilt u overstappen naar een nieuwe verzekeraar en levert dat problemen op? Meld het ons

Discussieer ook

Klachtenforum Zorgverzekeraars