Invoering OV chipkaart

De Consumentenbond heeft - in samenwerking met Rover, ANWB, Chronisch zieken en Gehandicapten Raa d, Fietsersbond en de Samenwerkende Ouderenbond (CSO) - in een brief aan de Tweede Kamer gepleit om te wachten met het besluit voor de invoering van de OV chipkaart.

De Tweede Kamer overlegt hier donderdag 16 maart over met Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Consumentenorganisaties twijfelen of er wel voldoende draagvlak is bij de reizigers, de eerste vereiste voor een succesvolle invoering van de OV chipkaart. Ook is onduidelijk of er voldoende informatie is om het besluit snel te nemen. Daarbij komt de vraag of resultaten uit een onlangs uitgevoerd klantenonderzoek representatief zijn. Al met al bestaat het risico dat er onder druk van de tijd te snel een besluit wordt genomen op basis van te weinig ervaringen en een tekort aan nauwkeurige informatie.

Al eerder hebben de consumentenorganisaties de 11 reizigerseisen vastgesteld in een gezamenlijk manifest.

Meer over de OV-chipkaart:

OV-chipkaart.nl