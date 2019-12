Europese stemming voedselclaims

Dinsdag 21 maart stemmen de Europarlementariërs over regelgeving die direct van invloed is op de gezondheid van alle Europeanen. Het gaat om de voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen.

De Consumentenbond heeft in een gezamenlijke brief met de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum, de Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Obesitasvereniging, het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) aan de Europarlementariërs gevraagd om er voor te zorgen dat er geen misleidende kreten op levensmiddelen komen te staan. Voorkomen moet worden dat producten die bol staan van suiker, vet of zout als gezond worden aangeprezen. Lolly’s of drop die boordevol suiker zitten, horen niet als gezond aangeprezen te worden door de vermelding 0% vet.



Het Europees Parlement stemt dinsdag 21 maart in een eerste ronde over de misleidende claims en over een systeem deze claims te toetsen voordat ze op producten staan die in de schappen van de supermarkt liggen. Zonder een dergelijk toetsingssysteem, kunnen consumenten op het moment van aankoop geen eerlijk onderscheid maken tussen waardevolle en nutteloze claims.

