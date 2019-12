Failliete reisorganisaties: Orion Flight Center en Star Travel Rosmalen

Zowel Orion Flight Center als Star Travel Rosmalen zijn failliet. Dat heeft Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) maandag bekendgemaakt.



De Turkije-touroperator Orion Flight Center is failliet. Ongeveer 2600 mensen die bij het bedrijf een reis hadden geboekt en soms al hadden betaald, zijn gedupeerd. SGR zal proberen de gedupeerde vakantiegangers te compenseren. Ook heeft de SGR bekend gemaakt dat reisagent Star Travel Rosmalen, gevestigd in Rosmalen en Den Bosch, failliet is. Klanten die door bemiddeling van de eenmanszaak een reis boekten, kunnen hun reis gewoon maken. De door Star Travel zelf samengestelde reizen vallen onder de garantieregeling van SGR.