Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Concurrentie moet plaatsvinden op basis van de kwaliteit van de producten, niet op grond van provisies en prikkels voor de tussenpersoon. Zalm zelf zegt ook af te willen van gekleurde adviezen die niet in het belang van de consument zijn. Daartoe heeft hij aanvullende regels aangekondigd op de wet Financiële Dienstverlening.

Bonussen openbaar

Transparantie over bonussen lijkt echter niet goed geregeld te worden. Want tussenpersonen krijgen toch de kans via de achterdeur bonussen binnen te halen. Zij hoeven de consument immers alleen globaal te vertellen dat ze bonussen krijgen. En Zalm lijkt hieraan niets te willen doen om ‘marktwerking niet te verstoren’. Toch doet hij dat al door te stellen dat de ‘normale’ beloning openbaar moet worden gemaakt.

Als hij het ondoorzichtige bonussysteem laat bestaan, zal de markt ongetwijfeld een groot deel van de ‘normale’ beloning naar de bonusstructuur brengen. Dan is het wetsvoorstel niet meer dan een cosmetische operatie, vinden Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

