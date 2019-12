Europese regels voedselclaims verwarrend

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe wetgeving voor voeding. Positief is dat beweringen als ‘light’ en ‘goed voor hart en bloedvaten’ wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Claims moeten vooraf worden getoetst. Teleurstellend is dat op producten die slecht scoren in één van de categorieën vet, suiker of zout, nog steeds een voedselclaim op de verpakking mag komen. Als compromis is nu beslist dat die slechte score ook op de verpakking komt. Met als resultaat dat er een dubbele, verwarrende boodschap ontstaat.

Tegenstrijdige boodschap

Obesitas is nog steeds een groeiend probleem. De noodzaak om dit probleem aan te pakken, wordt steeds zichtbaarder. Vandaar ook het belang om voedsel- en gezondheidsclaims op ongezonde producten aan banden te leggen. De soms valse en misleidende claims zetten mensen aan tot ongezond eten.

Dinsdag 16 mei heeft het Europees Parlement beslist dat er nog steeds claims zoals ‘goed voor uw botten’ of ‘weerstandverhogend’ op ongezonde producten mogen, met als voorwaarde dat wel duidelijk op de verpakking staat dat het product veel suiker, zout of vet bevat. Voor consumenten is dit een verwarrende boodschap. Een product claimt aan één kant dat het gezond is en tegelijkertijd vermeldt het dat er veel vet, zout of suiker in zit. Nog steeds is het dan niet duidelijk of het om een ongezond product gaat of niet. Nu kan de fabrikant nog steeds verleiden met drop met 0% vet of lolly’s die vitamines bevatten en suggereren dat deze gezond zijn.

Lees ook

Verduidelijking van de verschillende versies van artikel 4 (pdf, 737kB)

Consumentenbond bezorgd over nieuwe voedingswet (10 mei 2006)

Meer lezen

De test Claims

De actie Bond kiest gezond

De test De kleur van gezonde voeding