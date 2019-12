Overstapproblemen zorgverzekeraars

Consumenten kampen nog steeds met problemen nadat ze zijn overgestapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat blijkt uit het meldpunt van de Consumentenbond. Uit de ruim 200 klachten komen de volgende problemen naar voren: Consumenten zijn dubbel verzekerd en betalen dubbele premie

Consumenten waren dubbel verzekerd en wachten nog steeds op restitutie van de premie van de oude verzekeraar

De oude verzekeraar weigert de opzegging omdat deze te laat of helemaal niet is ontvangen

Verzekerden zijn het niet eens met de geboden oplossing terug te gaan naar de oude verzekeraar en het aanbod van de nieuwe verzekeraar niet te aanvaarden. De bond heeft de verzekeraars schriftelijk op de hoogte gesteld van de klachten en aangedrongen op een snelle oplossing van deze problemen. Ook het Ministerie van VWS is hier per brief van op de hoogte gesteld. Lees ook

Zelf actie ondernemen Zijn uw klachten nog steeds niet opgelost, neem dan (nogmaals) contact op met uw nieuwe en oude verzekeraar en verzoek om directe oplossing van het probleem. Wijs eventueel op de overmacht waardoor uw opzegging niet, of niet tijdig bij de oude verzekeraar is terecht gekomen. Geef duidelijk aan wat u van uw oude en van uw nieuwe verzekeraar verwacht. Doe dit verzoek schriftelijk, ter attentie van de directie. Geschillenregeling

Wijst de verzekeraar uw verzoek af, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Stichting Klachten en Geschillen voor Zorgverzekeraars ( www.skgz.nl ), telefoon 030 - 698 83 60.