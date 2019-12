Schadeverzekering niet langer stilzwijgend verlengd

Twee maanden

De oproep van het Verbond van Verzekeraars is goed nieuws voor consumenten. Op dit moment laten veel schadeverzekeraars hun contracten naadloos overlopen in een nieuwe termijn, de zogeheten prolongatie. In de nieuwe situatie krijgen verzekerden zo’n twee maanden voor het aflopen van de nieuwe prolongatienota, waarin duidelijk wordt vermeld hoe de verzekering kan worden beëindigd. Verzekerden hebben dan twee maanden de tijd om eventueel een andere schadeverzekering te zoeken.

Het voorstel van het Verbond van Verzekeraars heeft alleen betrekking op schadeverzekeringen zoals de autoverzekering, de inboedel en brandverzekering, opstalverzekering en WA (wettelijke aansprakelijkheid).

Lees verder

De test Autoverzekeringen