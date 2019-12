Vast energiecontract loont niet snel

<img height="135" alt="" hspace="5" src="/images/themas/focus/focus_boven/energie_boven_b.jpg" width="185" align="right" vspace="5" border="0">Energiebedrijven willen consumenten doen geloven dat vaste contracten gunstig zijn omdat de energierekening gedurende de looptijd van het contract dan vast ligt. Dat geldt echter maar voor een beperkt deel van de energierekening, namelijk alleen de levering en niet de belastingen en transportkosten.

Rekenvoorbeeld

De Consumentenbond heeft als rekenvoorbeeld een contract bij Nuon voor elektriciteit voor 3 jaar bekeken. Het break-evenpoint ligt bij een prijsstijging van 38,1% na 18 maanden. Stijgt de prijs van een normaal (variabel) contract daar met 5% bovenuit, dan is er de eerste maanden een verlies van circa € 50 en de laatste 18 maanden een voordeel van circa €65. Per saldo over 3 jaar een besparing van ongeveer €15.

Het lijkt er op dat energieleveranciers het vaste contract meer zien als klantenbinder dan als een buitenkans voor de consument.

