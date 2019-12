Tickets voor een euro bestaan niet

De Consumentenbond dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie over de stuntaanbieding van transavia.com. De luchtvaartmaatschappij adverteert op dinsdag 11 juli met tickets naar Glasgow, Londen, Kopenhagen of Berlijn voor €1. De Consumentenbond vindt deze wijze van adverteren misleidend. In werkelijkheid blijken de tickets door alle toeslagen vele malen duurder.

Wie naar Berlijn wil betaalt bijvoorbeeld voor een retour meer dan €75 aan toeslagen en naar Londen circa €70. Ook geldt de aanbieding lang niet op alle weekenddagen.

Gedragscode

De actie schiet bij de Consumentenbond in het verkeerde keelgat omdat de actie zich niet verdraagt met de Gedragscode Reisaanbiedingen, waarvan de inkt bij wijze van spreken nauwelijks droog is. Op aandringen van de Consumentenbond zijn er, na jaren van overleg, eindelijk afspraken gemaakt over eerlijke reisaanbiedingen, mede onderschreven door de luchtvaartsector. In deze code staat onder meer dat reizen, waaronder vliegtickets, inclusief alle onvermijdbare kosten moeten worden aangeboden. De gedragscode moet weliswaar nog ingaan, maar het zou transavia.com sieren wanneer zij zich hier al voor de ingangsdatum aan zou houden. Er zijn ook organisaties die dat al doen.

