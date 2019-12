Onafhankelijke geschillencommissie luchtvaart

Ondanks goede Europese regelgeving kunnen Nederlandse Consumenten nu nergens terecht met hun klacht of een schadeclaim als er iets misgegaan tijdens een vliegreis. De luchtvaartsector beroept zich vaak op overmacht. De Inspectie van Verkeer en Waterstaat, die de klacht ter hand zou moeten nemen, registreert de melding alleen maar. De huidige systematiek functioneert niet, reden voor de Consumentenbond om te pleiten voor onafhankelijke geschillencommissie.

Inventariseren

In Groot-Brittanië is de Air transport users council de waakhond voor de consument. Uit het op 21 juli verschenen jaarverslag van deze geschillencommissie blijkt dat het aantal klachten sinds de invoering van de wet in 2005 in Groot-Brittanië is verdrievoudigd. In Nederland blijft het aantal meldingen achter. Vorige zomer heeft de Consumentenbond een meldpunt ingesteld om de klachten te inventariseren. Daar is massaal op gereageerd. Er blijkt een sterke behoefte aan een laagdrempelige waar men terecht kan met hun klacht of schadeclaim.

Overleg

De Consumentenbond overlegt al enige tijd met de betrokken partijen over de komst van een Nederlandse onafhankelijke geschillencommissie. De actuele resultaten in Groot-Brittanië en van het meldpunt van de Consumentenbond geven aan dat ook in ons land behoefte is aan zo’n commissie.

Lees ook

Alles over luchtvaart met onder meer: scores van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens