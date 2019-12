Advies over NS-dienstregeling 2007: betere aansluitingen

Betere aansluitingen, behoud van directe verbindingen en geen verschraling van de intercityfrequenties op de stillere uren in en rond de Randstad.

Dat zijn zaken waar de NS volgens diverse samenwerkende consumentenorganisaties (waaronder de Consumentenbond) aandacht aan moet besteden bij het uitwerken van de dienstregeling voor 2007.

Het overleg over de dienstregeling voor 2007 en de jaren daarna loopt al enige tijd. Op basis van een eerder advies heeft de NS al een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar met name het overstappen en de aansluitingen blijven een punt van aandacht. Op veel overstapstations, vooral buiten de Randstad, sluiten treinen in 2007 minder goed op elkaar aan dan in de huidige dienstregeling. Daardoor gaat overstappen in flink wat gevallen langer duren.

De samenwerkende consumentenorganisaties pleiten ervoor dat de NS de intercityfrequenties in de avond en op zondag níet verlaagt. Het consequent volhouden van treinfrequenties is juist een belangrijke houvast voor de reiziger.

Lees ook

Het nieuwsbericht Scholierenkorting moet blijven bestaan