Kwaliteit geraspte kaas kan beter

De kwaliteit van geraspte kaas laat soms te wensen over, zo blijkt uit een test van de Gezondgids (Consumentenbond) onder twintig verschillende merken. In acht gevallen bevat de geraspte kaas veel gist, wat kan duiden op gebruik van slechte kaas of een onhygiënische productie.

Van ieder merk zijn twee pakjes geraspte kaas in het laboratorium onderzocht op schimmels, gisten en enterobacteriën. Deze bacteriefamilie, waartoe ook een ziekmaker als Salmonella behoort, is een maat voor de hygiëne. Bij de merkloze gemalen 45+ kaas van Albert Heijn en de Milbona Gouda Jong Belegen van Lidl werd in één van de twee monsters veel enterobacteriën aangetroffen. Deze twee merken komen daarom in de test als slechtste uit de bus. Het merk Arla Finello Pasta scoort het best.

Gebrekskaas

Geraspte kaas wordt in veel gevallen gemaakt van ‘gebrekskaas’. Dat is kaas met een beschadigde korst of kaas die is aangetast door ongedierte of schimmels. De slechte delen worden afgekeurd en vernietigd en wat overblijft wordt onder meer verwerkt tot geraspte kaas. Eerder dit jaar heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangetoond dat niet alle bedrijven die kaas in opslag hebben de regels even nauw nemen. De Consumentenbond sluit op basis van het eigen onderzoek niet uit dat in sommige gevallen ook afgekeurde delen van de kaas onder de rasp belanden.

Lees ook

Gehakt

Olijfolie

Fastfood