Bestrijding verzekeringsfraude moet leiden tot lagere premie

De verzekeringspremie kan fors omlaag als de overheid meer doet aan de bestrijding van verzekeringsfraude. Een gemiddeld gezin is dan per jaar ongeveer €180 goedkoper uit, zo luidt het oordeel van het Verbond van Verzekeraars. Ook de Consumentenbond is voorstander van een hardere aanpak, want nu lijden de goeden onder de kwaden.

Het Verbond van Verzekeraars becijfert dat tien procent van de schadeclaims frauduleus is. Het gaat daarbij om een bedrag van €900 miljoen per jaar. De overheid, het Openbaar Ministerie en de politie moeten er samen voor zorgen dat de pakkans stijgt en dat meer fraudeurs voor de rechter komen. De verzekeraars schrijven dat in het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen.

Zorgvuldige aanpak

De Consumentenbond gaat de eventuele uitvoering van het plan nauwgezet volgen. En zodra er resultaat wordt geboekt moet dat daadwerkelijk leiden tot verlaging van de premie. Tegelijkertijd pleit de bond voor een zorgvuldige aanpak. Het registreren en uitwisselen van gegevens moet zorgvuldig gebeuren en het mag niet zo zijn dat consumenten verdacht zijn tot hun onschuld bewezen is.

Lees ook

Alles over Autoverzekeringen<br>Doorlopende reisverzekeringen<br>Natura uitvaartverzekeringen