Pleidooi structurele oplossing problemen thuiszorg

<img height="250" alt="" hspace="5" src="/images/algemeen/thuiszorg.jpg" width="166" align="right" vspace="5" border="0">Met de toezegging van het extra geld neemt de staatssecretaris een belangrijke aanbeveling over uit het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast wordt klip en klaar gemeld dat de 32 regionale zorgkantoren altijd een zorgplicht hebben en dat ook kleine en nieuwe thuiszorgaanbieders een kans moeten krijgen. Mensen die recht hebben op thuiszorg, moeten die zorg altijd voor de volle honderd procent krijgen.

Gebrek aan geld of capaciteit is geen excuus en situaties waarbij verzekeraars, zorgkantoren en thuiszorgorganisaties naar elkaar wijzen mogen zich niet meer voordoen. Zodra mensen met een indicatie op problemen of wachtlijsten stuiten, is het aan de zorgkantoren om voor een oplossing te zorgen. De Consumentenbond zal dat nauwgezet volgen.

Opvallend

Een ander opvallend feit uit het rapport van de NZa is het harde oordeel over het systeem van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waaronder ook de thuiszorg valt. De consument staat niet centraal, terwijl dat wel de bedoeling is.

De Consumentenbond vindt het inmiddels aangekondigde extra onderzoek naar de AWBZ een goede zaak. De bond rekent erop dat dit onderzoek prioriteit krijgt, zodat concrete maatregelen en een structurele oplossing van het probleem snel volgen. Want het extra geld is alleen een oplossing voor dit jaar.

