Energiecompensatie sigaar uit eigen doos

<img height="135" alt="" hspace="5" src="/images/themas/focus/focus_boven/cv_focus_boven.jpg" width="185" align="left" vspace="5" border="0">LTO Nederland, het Productschap Tuinbouw en Glaskracht Nederland, hebben een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over mogelijk machtsmisbruik. De Consumentenbond steunt de klacht van deze organisaties. Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken is per brief gevraagd kritisch te kijken naar het gasprijsbeleid.

Concurrentie

De gasmarkt is officieel een vrije markt, maar in de praktijk blijkt er niet of nauwelijks sprake te zijn van concurrentie. De energieleveranciers die gas aan consumenten leveren zijn voor de inkoop bijna geheel aangewezen op Gasunie. Een vertegenwoordiger van de overheid zit in de Raad van Gedelegeerd Commissarissen van de Gasunie, die het verkoopbeleid bepaalt en heeft ingestemd met het nieuwe prijsbeleid van Gasunie. De Consumentenbond heeft minister Wijn om opheldering gevraagd.

Lees ook

Alles over Energieleveranciers

De test CV-ketels