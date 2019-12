Nieuwe wet moet consumenten beter beschermen

De nieuwe wet is door de ministerraad behandeld en gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Belangrijk punt is dat de wet paal en perk stelt aan alle vormen oneerlijk gedrag. Ook nieuwe, sluwe vondsten van kwaadwillende bedrijven zijn al bij voorbaat verboden. Daarnaast lopen bedrijven die zich schuldig maken aan oneerlijk gedrag kans op een boete. Met name de preventieve werking die van zo’n boete uitgaat is voor de Consumentenbond belangrijk. De bond rekent erop dat dit goed in de nieuwe wet wordt verankerd.

Misleiding

Helaas gebeurt het nog te vaak dat consumenten het slachtoffer worden van misleiding of agressieve verkoopmethodes van bedrijven. Bijvoorbeeld als een bedrijf onterecht vermeldt dat zijn product door de Consumentenbond is uitgeroepen tot beste koop, of wanneer het zegt dat de klant een prijs heeft gewonnen terwijl er eerst iets gekocht moet worden.

