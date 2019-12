Overheid gaat strijd aan tegen dialeroverlast

Mensen die inbellen bij hun internetprovider en onverwachts een hoge telefoonrekening krijgen vanwege een zogenaamde ‘autodialer’, hoeven deze rekening niet meer te betalen.

De meeste mensen internetten tegenwoordig via een breedbandverbinding: bij de kabel of via ADSL. Maar ongeveer een derde doet dat nog steeds via een inbelverbinding. Die kunnen tegen het probleem aanlopen dat zich stiekem een illegaal programmaatje op de computer nestelt, dat - zonder dat je dat door hebt - naar een ander, veel duurder nummer belt.

Actie

De Consumentenbond voert al jaren actie tegen deze misstand. Het ministerie van Economische Zaken heeft nu bedacht om het probleem bij de telefoniebedrijven neer te leggen. Consumenten die zoiets meemaken, kunnen een klacht indienen bij hun telefoonmaatschappij en het betalen van de telefoonrekening opschorten. Als blijkt dat de hoge rekening inderdaad door een ‘autodialer’ komt, hoeven ze de rekening helemaal niet te betalen. De Consumentenbond is hier enthousiast over.

