Meldpunt Miscasso levert meer dan 1.500 klachten op

Veel meldingen over afschrijvingen terwijl relatie met bedrijf al is beëindigd

Het meldpunt van de Consumentenbond over problemen met automatische incasso’s heeft de afgelopen drie dagen meer dan 1.500 uitgewerkte klachten opgeleverd. Een derde van klagers meldt dat automatisch geld is afgeschreven terwijl de relatie met het bedrijf al opgezegd is. Meest opmerkelijke: mensen geven aan dat ze nog maar één keer per maand een bankafschrift krijgen en dan in de problemen komen met de ‘storneringstermijn’ van 30 dagen.

Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei heeft de Consumentenbond het meldpunt Miscasso geopend. Het meldpunt heeft veel reacties opgeleverd, wat heeft geleid tot 1.564 uitgewerkte klachten. Deze klachten worden de komende maanden geanalyseerd, waarna de Consumentenbond met banken en bedrijfsleven om tafel wil gaan zitten om tot aanpassing van het systeem te komen. Zo wil de bond een centrale klachtenregistratie, zodat bedrijven eerder gestopt worden als ze misbruik maken van het systeem. En moeten bedrijven geld terug geven aan hun klanten bij fouten met automatische incasso’s, zodat ze gestimuleerd worden om snel hun administratie te verbeteren.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat meer dan de helft van de klagers de afgelopen twee jaar zelfs meerdere keren problemen heeft gehad met automatische incasso’s. De klachten zijn divers en gaan bijvoorbeeld over het afschrijven van dubbele en verkeerde bedragen.

Opvallend is dat een derde van de mensen aangeeft dat automatisch geld is afgeschreven terwijl de relatie met het bedrijf of het abonnement al is beëindigd. Eén op de vijf geeft aan: ik ken het bedrijf wel, maar ik heb helemaal geen machtiging afgegeven. Bij 15% van de klagers was het bedrijf zelfs onbekend.

De komende maanden worden de klachten nader onder de loep genomen en kan ook worden gezien in welke sectoren de meeste problemen met automatische incasso voorkomen. Nu al is duidelijk dat mensen in de problemen kunnen komen als ze nog maar één keer per maand een bankafschrift krijgen. Bij fouten met automatische incasso’s moeten mensen zelf in actie komen: binnen 30 dagen kunnen ze het geld zonder opgave van reden laten terugstoren. Maar die termijn gaat in vanaf het moment dat de transactie heeft plaatsgevonden, terwijl het dan een maand kan duren voordat de bank de klant op de hoogte brengt. De Consumentenbond pleit daarom voor een verlenging van de termijn.

Meer informatie

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl